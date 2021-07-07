Суд збільшив тюремний строк горе-матері, яка заморила голодом дітей

Обвинувачена в суді своєї вини у скоєному не визнала

Злочин стався в Києві на початку грудня 2016 року

Голосіївський районний суд Києва до 12 років позбавлення волі засудив жінку, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей, одна з яких померла від голоду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

29 серпня 2019 року Голосіївський районний суд Києва засудив обвинувачену до 8 років за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Оскільки прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини), вказаний вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Києва, скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком Голосіївського районного суду від 5 липня 2021 року жінку визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачена перебуває під вартою.

Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги.