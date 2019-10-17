За реприватизацію «Укртелекому» платники податків заплатять 32 млрд грн - аналітики



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2018 рік «Укртелеком» завершив з чистим прибутком $19 млн (474 млн грн), що на 45,1% менше, ніж за підсумками 2017 року, - статистика

Нинішньому власнику компанії реприватизація «Укртелекому» лише на руку, - експерти

Повернення державі ключового учасника українського ринку телекомунікаційних послуг - витратна і невигідна процедура, зазначає «Обозреватель» .

Автор матеріалу нагадує, що спочатку - під час приватизаційних торгів - підприємство було дуже переоцінене. Це надалі зробило його малопривабливим для інвестицій.

«Незвично висока сума виручених державою грошей за «Укртелеком» особливо дивувала на тлі гнітючих фінансових показників і додаткових інвестиційних обтяжень. У 2011 році з прибутком 8 млрд грн ($1 млрд) збитки компанії становили 137 млн грн. При цьому «щасливий» покупець зобов'язався забезпечити виконання цілого ряду (більше 50) приватизаційних зобов'язань .. Зараз очевидно, що компанія була переоцінена», - наголошується в матеріалі.

Перехід в приватні руки покращив ситуацію, однак вигідним і цікавим від цього «Укртелеком» так і не став. За останні кілька років обсяги прибутків, отриманих підприємством, стабільно знижуються.

За статистикою, наведеною в матеріалі, 2018 рік «Укртелеком» завершив з чистим прибутком $19 млн (474 млн грн), що на 45,1% менше, ніж за підсумками 2017 року (864 млн грн). При цьому, чистий дохід оператора за рік скоротився на 2,3% - до 6,449 млрд грн (навіть в гривнях на третину менше, ніж до приватизації в 2011 році, в доларах падіння становить більш ніж втричі (!). Крім того, знизився також показник EBITDA (прибуток до оподаткування - ред.) - на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA - на 2,7 процентних пункту, до 25,1%.

«Капітальні інвестиції компанії при цьому скоротилися на 36,2%, до 604 млн грн. Не забуваємо про двохмільярдний борг перед державними банками, що з 2015 року висить саме на «Укртелекомі», - вказує автор матеріалу.

За оцінкою цитованих в статті експертів, нинішньому власнику компанії реприватизація «Укртелекому» лише на руку.

«Реприватизація і повернення навіть 10,6 млрд грн (за нинішнім курсом - $425 млн) робить втрати для СКM не таки катастрофічними. Але ж є ще й оптимістичний (для Ахметова) сценарій, згідно з яким компенсацію можна проіндексувати - в зв'язку з курсовою різницею, наприклад. І тоді повертати потрібно буде не 10,6, а всі 32 млрд грн ($1,325 млрд) », - підрахували аналітики.

Шукати ці кошти держава буде в своєму бюджеті, переклавши навантаження на платників податків, які забезпечують до 80% відрахувань до доходної частини держскарбниці.

«... Реприватизацію «Укртелекому» можна назвати благодійною допомогою найбагатшій людині України. І якщо підприємство йому не потрібне, то навіщо воно державі? Адже ніякого реального ефекту від реприватизації, крім відлякування потенційних інвесторів, Україна не отримає», - резюмує видання.