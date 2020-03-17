В Україні знизили тарифи на тепло для населення



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Тарифи на опалення знижені для 22 теплопостачальних підприємств на 11,7%, порівняно з діючими з 17 січня

Проєкт постанови про зниження тарифів був схвалений ще на відкритому засіданні у лютому і розміщений на сайті НКРЕКП для зауважень та пропозицій

Після того, як «Нафтогаз» знизив ціну газу для населення, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила середньозважений тариф на тепло для потреб населення.

Про це у вівтрок повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що тарифи на тепло знижені для 22 теплопостачальних підприємств на 11,7%, порівняно з діючими з 17 січня.

Проєкт постанови про зниження тарифів був схвалений ще на відкритому засіданні 21 лютого і розміщений на сайті НКРЕКП для зауважень та пропозицій. У цей час у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ НКРЕКП переглянула витрати на паливо і тарифи на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, КГУ для ліцензіатів. В результаті, змінилися тарифи на теплову енергію для споживачів, відзначають у НКРЕКП.

«Середньозважені тарифи на теплову енергію для потреб населення, порівняно зі встановленими 21.02.2020 р знизилися, в середньому, на 6,1% і на 11,7%, порівняно з діючими з 17.01.2020 р.», - роз'яснили в Нацкомісії.

Для Київтеплоенерго тариф на виробництво теплоенергії для населення знижений з 872,09 грн/Гкал до 673,53 грн/Гкал, Львівтеплоенерго (ТЕЦ-1) - з 1026,12 до 810,32.

Раніше повідомлялося, що у лютому для киян зменшили тарифи на опалення і гарячу воду.