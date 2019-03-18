В Україні зросла частка шахрайських операцій із платіжними картками у 2018 році



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Найбільша частка шахрайства з картками припадає на інтернет

У 2018 році частка шахрайських операцій із платіжними картками в Україні зросла порівняно із 2017 роком. Про це повідомила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Ольга Василєва 18 березня під час круглого столу в Києві.

«За 2018 рік статистика щодо шахрайських операцій зросла. У 2018 році на 1 млн грн операцій із платіжними картками 92 грн припадає на незаконні операції, тоді як у 2017 році – 77 грн. Середній чек за незаконними операціями у 2018 році становить приблизно 2,5 тис. грн, тоді як у 2017 році – 2,1 тис. грн», – заявила вона.

Василєва зазначила, що найбільша частка шахрайства з картками припадає на інтернет.

Вона наголосила на важливості фінансової грамотності громадян для уникнення таких ситуацій.

Як повідомляли в НБУ, станом на 1 січня 2019 року українські банки видали майже 59,4 млн платіжних карток, 36,9 млн із яких – активні.

Нагадаємо, Кіберполіція затримала злочинну групу, яка обкрадала клієнтів іноземних та українських банків. Попередньо встановлено, що збитки від діяльності цієї злочинної групи тільки для одного з банків сягають більш як півмільйона гривень.

Джерело: Інтерфакс-Україна