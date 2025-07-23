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Євросоюз готує 30% мита на товари зі США – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Євросоюз готує 30% мита на товари зі США – Bloomberg
ЄС вигадав план на випадок провалу переговорів із Трампом
фото з відкритих джерел

Тарифи можуть торкнутися близько третини американського експорту до ЄС

Європейський Союз планує накласти на США 30% мита на товари вартістю близько 100 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У межах першої хвилі контрзаходів ЄС об'єднає вже затверджений перелік мит на американські товари на суму 21 млрд євро та раніше запропонований перелік на додаткові 72 млрд євро американських товарів в один пакет. Під митний удар потраплять літаки Boeing, американські автомобілі, бурбон та інші товари. За оцінками експертів, заплановані мита охоплять близько третини американського експорту до ЄС.

Мита будуть готові до застосування вже наступного місяця, але лише за умови, що Вашингтон реалізує свої наміри після 1 серпня. Тоді Брюссель може також активувати антипримусовий інструмент ЄС (ACI), який дозволить ввести додаткові обмеження – зокрема щодо американських технологічних компаній та інвестицій.

Нагадаємо, президент США планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп значно посилив свої позиції у переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, глава Білого дому вимагає встановлення мінімального тарифу на рівні 15-20% для всіх товарів з ЄС замість нинішніх 10%.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про укладання величезної угоди з Японією, за його словами, найбільшої угоди в історії.

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Теги: тарифи США Європейський союз

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