Головна Техно Авто
search button user button menu button

Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
Вартість цінних паперів найбільших компаній-виробників автівок у ФРН знизилася до 2%
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що найбільша проблема тарифної політики Трампа, яка впливає на світову автомобільну промисловість, це передусім, відсутність передбачуваної системи

У понеділок, 14 липня, акції німецьких автовиробників впали після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з ЄС, не згадавши при цьому про особливий режим для автомобілів, які оподатковуються митом у розмірі 27,5%, пише «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

У листі до голови Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн Трамп написав, що мито у розмірі 30% застосовується «окремо від усіх секторальних тарифів», таким чином позначивши, що автомобільні тарифи, що діють з квітня, залишаться в силі.

Після цього, повідомляє агентство, акції компаній Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Porshe знизилися на 1,2-2%.

«На мій погляд, найбільша проблема поточної тарифної політики – це відсутність стабільної та передбачуваної тарифної системи», – прокоментував ситуацію аналітик фонду Metzler Equities Пол Скірта, зазначивши, що без чітких довгострокових правил планування та операційне управління в секторах з високим ступенем глобалізації, таких як автомобільна промисловість.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує запровадити 30-відсотковий тариф на імпорт із Мексики та Євросоюзу із серпня.

Також ми писали, що торгівельна політика президента США може підірвати підтримку серед власних виборців. Згідно з опитуванням американців від 25% до майже 50% прихильників Трампа висловлюють сумніви у його тарифній стратегії, особливо щодо Китаю.

Читайте також:

Теги: Німеччина тарифи Дональд Трамп імпорт промисловість автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США надішлють Україні озброєння
США готують постачання нового озброєння Україні: деталі від Reuters
8 липня, 08:50
Фройдінг: Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію
Україна отримає далекобійні ракети від Німеччини? Названо дату
12 липня, 12:02
Лула розкритикував Трампа за його слова
Президент Бразилії розкритикував Трампа та порівняв його з імператором
10 липня, 08:20

Авто

Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям
Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям
Червень 2025 показав спад на ринку вживаних авто в Україні: які авто купляли найчастіше
Червень 2025 показав спад на ринку вживаних авто в Україні: які авто купляли найчастіше
Тисячі машин, які купили росіяни протягом трьох років, виявились краденими в США
Тисячі машин, які купили росіяни протягом трьох років, виявились краденими в США
Нова суперечка Маска та Трампа вплинула на акції Tesla
Нова суперечка Маска та Трампа вплинула на акції Tesla
У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта онлайн: покрокова інструкція
У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта онлайн: покрокова інструкція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
25K
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7979
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5307
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua