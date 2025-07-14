Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа

Аналітики вважають, що найбільша проблема тарифної політики Трампа, яка впливає на світову автомобільну промисловість, це передусім, відсутність передбачуваної системи

У понеділок, 14 липня, акції німецьких автовиробників впали після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з ЄС, не згадавши при цьому про особливий режим для автомобілів, які оподатковуються митом у розмірі 27,5%, пише «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

У листі до голови Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн Трамп написав, що мито у розмірі 30% застосовується «окремо від усіх секторальних тарифів», таким чином позначивши, що автомобільні тарифи, що діють з квітня, залишаться в силі.

Після цього, повідомляє агентство, акції компаній Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Porshe знизилися на 1,2-2%.

«На мій погляд, найбільша проблема поточної тарифної політики – це відсутність стабільної та передбачуваної тарифної системи», – прокоментував ситуацію аналітик фонду Metzler Equities Пол Скірта, зазначивши, що без чітких довгострокових правил планування та операційне управління в секторах з високим ступенем глобалізації, таких як автомобільна промисловість.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує запровадити 30-відсотковий тариф на імпорт із Мексики та Євросоюзу із серпня.

Також ми писали, що торгівельна політика президента США може підірвати підтримку серед власних виборців. Згідно з опитуванням американців від 25% до майже 50% прихильників Трампа висловлюють сумніви у його тарифній стратегії, особливо щодо Китаю.