ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США

Американський бурбон може бути у списку нових мит ЄС

Додаткові мита також буде введено на американську машинобудівну продукцію, хімікати та пластмаси

Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю 72 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Європейський союз завершив підготовку другого списку контрзаходів, спрямованих проти американських товарів вартістю 72 млрд євро ($84 млрд), включаючи літаки Boeing Co., автомобілі та бурбон», – зазначає агентство.

За даними Bloomberg, додаткові мита також буде введено на машинобудівну продукцію, хімікати та пластмаси, медичні прилади, електрообладнання, вина та сільськогосподарські товари.

Агентство уточнює, що спочатку список стосувався американських товарів на загальну суму 95 млрд євро, але скорочено після консультацій з компаніями та державами-членами ЄС.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня США стягуватимуть з товарів з країн Євросоюзу мито в 30%, щоб «ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС». У Брюсселі заявляли, що готові обговорювати з Вашингтоном торговельну угоду, яка б дозволила уникнути цих мит.

Минулими вихідними Брюссель оголосив, що має намір продовжити припинення дії тарифів на перший перелік американських товарів вартістю близько 21 млрд євро, до 1 серпня.

Разом із тим, в ЄС мають намір продовжити підготовку заходів у відповідь на випадок, якщо в серпні Трамп дійсно введе мита.

Нагадаємо, Європейський союз готовий запровадити мита щодо американських товарів на суму 21 млрд євро, якщо угоди між Брюсселем і Вашингтоном не буде досягнуто, заявив міністр закордонних справ та віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова.