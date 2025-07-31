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Трамп пригрозив Індії «штрафами» за БРІКС та підвищив тарифи для Бразилії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пригрозив Індії «штрафами» за БРІКС та підвищив тарифи для Бразилії
Трамп: Індія входить до БРІКС – це по суті альянс країн, які виступають проти Сполучених Штатів
фото: The White house/Facebook

Трамп підкреслив, що участь Індії в організації БРІКС розглядається як загроза американській економіці та позиціям долара

Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Відповідну інформацію також підтвердив Білий дім, передає «Главком».

Трамп зазначив, що США наразі ведуть переговори з Індією, але підкреслив: участь країни в організації БРІКС розглядається як загроза американській економіці та позиціям долара.

«Індія входить до БРІКС – це по суті альянс країн, які виступають проти Сполучених Штатів. Це атака на долар, а ми не дозволимо нікому атакувати долар», – заявив Трамп.

За його словами, індійські тарифи й так уже надто високі, тож США або укладуть із Делі торговельну угоду, або накладуть ще більше мит. Остаточне рішення, як очікується, буде ухвалене до кінця тижня.

«Подивимося, що з цього вийде. Або буде угода, або Індія платитиме за все», – додав він.

Окрім Індії, Вашингтон вжив заходів і проти Бразилії. 30 липня Трамп підписав виконавчий указ про запровадження з 1 серпня додаткового мита у 40% на всі бразильські товари. Разом зі стандартним тарифом у 10%, загальна ставка мит становитиме 50%.

Причиною такого кроку, як пояснюється у повідомленні Білого дому, стала позиція чинного президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви щодо розслідування проти експрезидента Жаїра Болсонару. Останнього переслідують за звинуваченнями у спробі державного перевороту.

Напередодні запровадження санкцій Лула да Сілва дав інтерв’ю The New York Times, де наголосив, що Бразилія не піддасться тиску США.

«Немає причин боятися. Ми не будемо вести переговори так, ніби маленька країна протистоїть великій. Ми діятимемо як суверенна держава. І досягати цього слід не гучними заявами, які неможливо виконати, і не покірністю кожному «амінь» зі США», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Згодом Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

Теги: переговори БРІКС Бразилія Індія Дональд Трамп тарифи

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