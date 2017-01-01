В Україні з’явилася нова «гра у самогубство»: на зміну «Синьому киту» прийшла «Червона сова»

За «групами смерті» стоять серйозні фахівці з психології, які свідомо доводять підлітків до суїциду

Українці грають у нову небезпечну гру «Червона сова», яку створили за аналогією з «Синім китом». Діти не повинні спати по кілька днів і при цьому виконувати завдання куратора. [READ_MORE] Поліція вже порушила кримінальну справу по одному з фактів втягнення київської школярки в гру, повідомляють «Вєсті».



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За «групами смерті» стоять серйозні фахівці з психології, які свідомо доводять підлітків до суїциду

Українці грають у нову небезпечну гру «Червона сова», яку створили за аналогією з «Синім китом». Діти не повинні спати по кілька днів і при цьому виконувати завдання куратора.

Поліція вже порушила кримінальну справу по одному з фактів втягнення київської школярки в гру, повідомляють «Вєсті».

14-річна Лєра Першко, яка зникла 30 листопада, виявилася учасником гри "Червона сова". Лера вийшла з дому на вул. Світлицького у Києві і пішла нібито на заняття з англійської мови, але додому не повернулася.

«Знайомі бачили дочку в Умані, про що повідомили в Facebook. Лєра ніколи раніше не тікала з дому і завжди була зразковою дитиною», - каже мама Галина Першко.

Пізніше дівчинку таки знайшли знайомі в Умані. Вона була у відстороненому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном і інструкцією в кишені для подальших дій. Не розуміла, чому її шукають. Мала установку, що вона поїхала до бабусі, хоча та живе за 50 км від Умані.

За словами Галини Першко, зараз ведеться слідство. Знайомі дівчини зазначили, а поліція підозрює, що причиною всьому стала гра «Червона сова». У самій поліції справу поки не коментують.

Правила гри «Червона сова» нагадують «Синього кита». Куратори також через соцмережі дають завдання, змушують дітей не спати ночами заради загадкового призу. На YouTube буквально на цьому тижні з'явилося відразу кілька роликів, присвячених «Червоній сові». Наскільки поширена ця гра в Києві, в поліції не змогли відповісти.