В Україні з'явиться Вищий ІР-суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ІР-суд (Propriété intellectuelle - інтелектуальної власності) буде розглядати справи за правилами господарського судочинства, які викладені у нових Господарських процесуальних кодексах

На середу, 3 жовтня 2018 року, призначено іспит в межах конкурсу до Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«ВККСУ на 3 жовтня 2018 року призначила іспит під час кваліфікаційного оцінювання в межах оголошеного конкурсу на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності», — йдеться у повідомленні.

Іспит писатимуть всі кандидати одночасно. Практичне завдання виконуватимуть без використання комп’ютерної техніки. До слова, всього на конкурс подали свої документи 234 кандидати. За результатами допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності допущено 214 кандидатів.

«ІР-суд (Propriété intellectuelle - інтелектуальної власності) буде розглядати справи за правилами господарського судочинства, які викладені у нових Господарських процесуальних кодексах», — зазначив Голова ВККСУ Козьяков.

Також Комісією визначено таку черговість і тривалість стадій проведення іспиту:

І стадія — складення анонімного письмового тестування (тривалість 150 хвилин);

ІІ стадія — виконання практичного завдання (тривалість 330 хвилин).

Судді виконуватимуть одне практичне завдання.

Іспит буде проводитися у приміщенні виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» за адресою: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б.

«Вже близько 20 країн світу успішно застосовують практику розгляду IP справ спеціалізованими судами. І приємно, що Україна долучається до їх переліку, адже це говорить про повагу до інтелектуального продукту та є позитивним знаком для інвесторів, які досі вагались у співпраці з Україною», — додав Сергій Козьяков.

На сайті Комісії були розміщені основні тестові запитання. З ними можна ознайомитись у підрозділі «Конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оголошений 30 сентября 2017 года» розділу «Конкурс на зайняття вакантних посад суддів» офіційного веб-сайта Комісії.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 30 вересня 2017 року оголосила конкурс на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності.