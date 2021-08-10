Для молодих душею: у Черкасах працює літній табір для пенсіонерів

Головна умова для вступу у табір – бути молодим душею

У Черкасах міський територіальний центр організував безкоштовний літній табір для пенсіонерів, де можна займатися йогою, медитацією, аквааеробікою і гойдатися на гойдалках. Людям у таборі за 60, проте вони називають один одного хлопцями й дівчатами. Усі життєрадісні, бадьорі і сповнені оптимізму, повідомляє 5 канал.

«Скільки тут здоров’я, ви представляєте, ти приїжджаєш, я вам чесно скажу, у мене є мої сусіди, які сидять на лавочках, отут оце обійдуть вокруг дома і снова сіли на лавочках, тоді кажуть: Таня ти куди пішла? А я кажу: туди, мені нема коли, я на йогу хожу», – каже мешканка Черкас Тетяна Бугай, яка відвідує табір.

Відпочивальники щотижня їздять на пляж, жінки виконують у воді вправи з аквааеробіки, бо переконані – гарною і спортивною жінка повинна бути у будь-якому віці. Також грають у шашки й шахи, малюють чи просто засмагають.

«Я не люблю Інтернет, не люблю я оці смартфони. Я ними користуюсь, але задоволення не отримую, воно мені якось не до душі. Люблю прочитать, перенестися, деякою мірою помедитувати», – наголошує мешканець Черкас Віталій Смаглій.

Також пенсіонери спілкуються, пліткують, веселяться, діляться історіями та новинами.

«Ну чого це я повинна дивиться сидіти під телевізором, мені подобається активний відпочинок, я займаюся. На скільки в душі ти себе відчуваєш, стільки тобі і років, хто в душі молодий, той рухається і не сидить дома», – переконана мешканка Черкас Ольга Мельник.

Міський територіальний центр для пенсіонерів відвідують близько трьох тисяч черкасців. Центр дає їм змогу безкоштовно займатися спортом, танцями, вивчати комп’ютерні науки, щотижня організовує різноманітні екскурсії чи відпочинок на березі Дніпра.

«Черкащани-пенсіонери, які відвідують наш центр, не відкладають життя на завтра, а живуть уже сьогодні. Тому ми намагаємося, щоб навіть влітку вони не просиджували, – організовуємо виїзди. Їхні діти й онуки вже виросли, тому є час для себе», – наголосила директорка територіального центру надання адміністративних послуг Олена Щербак.

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