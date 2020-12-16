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    Разумкову вже довіряють більше, аніж Зеленському – опитування

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    Дмитру Разумкову довіряють 35% опитаних - Разумкову вже довіряють більше, аніж Зеленському – опитування
    Дмитру Разумкову довіряють 35% опитаних
    Фото: Дмитро Разумков/Facebook

    Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику

    За результатами опитувань центру Разумкова, рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

    Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Дмитру Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють – 52%), Віталію Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та Володимиру Зеленському (відповідно 30% і 64%).

    Найгірший баланс довіри-недовіри в Олега Ляшка (довіряють 12% і не довіряють 81%), Міхаїла Сааакашвілі (відповідно 14% і 76%) і Віктора Медведчука (відповідно 16% і 77,5%).

    Зазначимо, що більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. За чинного президента у першому турі проголосували б менше 30% українців. 

    За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії «Слуга народу» за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

    Дослідження проводили з 4 по 9 грудня серед 2 018 респондентів по всій Україні, окрім окупованого Криму та ОРДЛО. Опитування відбувалося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Теги: соцопитування партії політика Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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