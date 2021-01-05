В українській армії на коронавірус хворіють понад 1400 військовослужбовців

Загалом у ЗСУ станом на 5 січня на Covid-19 хворіє 1406 осіб

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 12842 особи

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 62 нових випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

Зазначається, що загалом у ЗСУ станом на 5 січня на Covid-19 хворіє 1406 осіб.

Всього за час пандемії одужало 12842 особи, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 92 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 33 особи.

За минулу добу до медзакладів госпіталізовано вісім осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 5 334 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 280 осіб, летальних випадків – 202, одужало – 13 850 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб, одужало – 747 408 осіб, летальних випадків – 19 129, проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

До слова, у світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.