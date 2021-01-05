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    Нацгвардійці можуть робити Covid-тести у своїх військових частинах

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    З січня 2021 року лабораторії у військових частинах почали працювати на повну потужність - Нацгвардійці можуть робити Covid-тести у своїх військових частинах
    З січня 2021 року лабораторії у військових частинах почали працювати на повну потужність

    Проведено монтаж обладнання та комплектування лабораторій розхідними матеріалами

    Національна гвардія закупила обладнання для проведення ІФА-тестування особового складу в лабораторіях медпунктів військових частин. Про це повідомила пресслужба.

    «На цей час проведено монтаж обладнання та комплектування лабораторій розхідними матеріалами, навчено персонал та проведено перші дослідження у тестовому режимі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з січня 2021 року ці лабораторії почали працювати на повну потужність.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 5 334 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 280 осіб, летальних випадків – 202, одужало – 13 850 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб, одужало – 747 408 осіб, летальних випадків – 19 129, проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

    До слова, у світі станом на 5 січня коронавірус зафіксували у понад 86,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,8 млн осіб, а одужали 61 млн людей.

    Теги: Нацгвардія коронавірус
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