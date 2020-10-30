В українській армії за добу коронавірус виявили ще у 189 військовослужбовців

Загалом за час пандемії у лавах ЗСУ одужали 3 947 осіб, летальних випадків – 15

Нині у війську на Covid-19 хворіють 1 558 осіб

У Збройних силах України за минулу добу коронавірус виявили ще у 189 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що нині у війську на Covid-19 хворіють 1 558 осіб.

«Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 32 людини, решта 156 лікуються вдома під наглядом лікарів. У всіх хворих стан здоров'я задовільний. У тих, що лікуються вдома, спостерігається легкий перебіг хвороби», – йдеться у повідомленні.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії у лавах ЗСУ одужали 3 947 осіб, летальних випадків – 15.

«На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 331 особа, у 43 із них термін ізоляції спливає в найближчі три дні», – інформують у пресслужбі Медсил.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.