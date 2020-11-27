В українській армії за добу коронавірус виявили у близько 200 військовослужбовців

Всього за час пандемії одужало – 6918 військовослужбовців, летальних випадків – 26

Загалом у ЗСУ станом на 27 листопада на коронавірус хворіють майже 3 тис. осіб

У Збройних Силах України за минулу добу коронавірус виявили у 197 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил України.

Зазначається, що загалом у ЗСУ станом на 27 листопада на коронавірус хворіють 2898 осіб.

«Всього за час пандемії одужало – 6918 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 385 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб», ─ йдеться у повідомленні.

Командування Медичних сил інформує, що минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 25 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 172 особи.

«Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», ─ йдеться у повідомленні.

В Україні за минулу добу 26 листопада виявили 16 218 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 192 людей, попередньої доби (229), а одужали – 8 843 осіб (9 617). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 693 407 осіб, одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909, проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.