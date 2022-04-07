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    Навіть не розкрився парашут. У мережі показали відео зі збитим під Бородянкою рашистом

    Російський літак знищили неподалік Бородянки - Навіть не розкрився парашут. У мережі показали відео зі збитим під Бородянкою рашистом
    Російський літак знищили неподалік Бородянки
    фото: Скріншот із відео

    Російський літак ще у небі перетворився на купу металобрухту й розсипався по всьому полю

    У мережі зявилося відео з місця падіння збитого над Бородянкою російського Су-34.

    Російський літак збили українські військові поблизу Бородянки, яку рашисти майже стерли з обличчя землі.

    «Розсипався по всьому полю. Парашут пілота у чохлі – навіть не розкрився. Безславний кінець», − прокоментував відеокадри оператор.

    На відео видно розірвані чоботи пілота, а також шолом, на якому написані три літери «...нов».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів.

    У ПС ЗСУ підкреслили, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по військах загарбника.


    Теги: росія ЗСУ війна Україна
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    Навіть не розкрився парашут. У мережі показали відео зі збитим під Бородянкою рашистом