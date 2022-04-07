Навіть не розкрився парашут. У мережі показали відео зі збитим під Бородянкою рашистом
Російський літак ще у небі перетворився на купу металобрухту й розсипався по всьому полю
У мережі зявилося відео з місця падіння збитого над Бородянкою російського Су-34.
Російський літак збили українські військові поблизу Бородянки, яку рашисти майже стерли з обличчя землі.
«Розсипався по всьому полю. Парашут пілота у чохлі – навіть не розкрився. Безславний кінець», − прокоментував відеокадри оператор.
На відео видно розірвані чоботи пілота, а також шолом, на якому написані три літери «...нов».
Нагадаємо, раніше стало відомо, що повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету окупантів.
У ПС ЗСУ підкреслили, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по військах загарбника.