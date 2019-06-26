В Україну не пустили депутата російської Держдуми



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Ім'я політика прикордонники не назвали

Напередодні, 25 червня ввечері, рейсом з Риги до столичного аеропорту Бориспіль прибув депутат Держдуми РФ, повідомляє Держприкордонслужба.

Під час заходів прикордонного контролю пасажирів в пункті пропуску прикордонники зупинили громадянина Росії.

Прикордонники з'ясували, що російському політику заборонений в'їзд в Україну правоохоронними органами.

Громадянина РФ через державний кордон України не пропустили і повернули зворотним рейсом до Риги. Ім'я політика прикордонники не назвали.

До слова, скандального депутата Держдуми РФ Слуцького не обрали віцепрезидентом ПАРЄ.

Голосування за Слуцького відбулося вчора бюлетенями на закритому голосуванні, але результати оголосили сьогодні. Він перебуває під санкціями ЄС і його кандидатура розглядалася окремо.

Для голосування делегати взяли 198 бюлетенів, за нього проголосував 101 делегат, тоді як для обрання необхідна абсолютна більшість голосів від зареєстрованих – 158.

Сьогодні відбудеться друга спроба обрати Слуцького, цього разу під час голосування достатньо простої більшості. У випадку повторного програшу Росії запропонують подати іншого кандидата.