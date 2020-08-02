Інфекціоніст пояснив, чому коронавірус не зник влітку
Ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло це відмінний захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів
Основні респіраторні віруси малоактивні влітку, але це не означає, що вони зникають
Інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вологість і температура не вбивають вірус, а лише перешкоджають його широкому поширенню.
«Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому перебуванню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато більш насичене вологою. Більше 9 г/м3. Взимку навпаки – сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ», – зазначив він.
За словами лікаря, також доведено, що в країнах із високою атмосферною температурою епідемії, ГРВІ завжди супроводжуються значно меншою кількістю хворих.
Він додав, що ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло це відмінний захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів.
«Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (перебуває на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливості для відпочинку і відновлення. Імунітет – найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів», – констатував інфекціоніст.
І останнім пунктом малоактивності вірусу влітку лікар назвав соціальну дистанцію або, по-іншому, роз’єднання популяції.
«Школи, садочки, університети, гуртожитки в переважній більшості в літню пору порожні. Плюс відпустки, плюс робота у багатьох на відкритому повітрі і т.п. Це важливий і сильний аргумент на користь розуміння причини сезонності ГРВІ», – сказав Дубровський.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).
Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).
Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.
У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).
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Всього72168
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Одужали39543
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Хворіють30900
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Померли1725
Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).
Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).
Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.
У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).