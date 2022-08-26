Головна Новини
search button user button menu button

В Україну прибула перша партія листів від військовополонених

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Бійці передали вісточки рідним 
фото з відкритих джерел

Кореспонденцію наразі передають адресатам

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проводить роботу з організації листування українських військовополонених з рідними. Про це віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Телеграмі.

«За Женевськими конвенціями, наші військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними», – йдеться у повідомленні.

За її словами, днями в Україну прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених.

«Дякуємо Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво та професійну роботу!», – зазначила Ірина Верещук. 

Нагадаємо, в Україні створили спеціальний чат-бот у Telegram для пошуку даних про військовополонених та зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ. 

До слова, якщо ситуація на фронті погіршиться, готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької. 

Читайте також:

Теги: полон Ірина Верещук

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти погрожують українським оборонцям стратою
Держдеп: «суд» над військовополоненими в Маріуполі є насмішкою над правосуддям
Вчора, 05:44
Колишні військовополонені дали пресконференцію
Встромляли голки у рани: захисники «Азовсталі» розповіли про тортури в полоні
23 серпня, 07:38
Богдан Кротевич служить у лавах «Азова» вже вісім років
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
22 серпня, 15:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
357K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
82K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
70K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
45K
У кількох областях прогриміли вибухи
27K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
17K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Новини

Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Сьогодні, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Сьогодні, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Сьогодні, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Сьогодні, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Сьогодні, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту