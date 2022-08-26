В Україну прибула перша партія листів від військовополонених

Кореспонденцію наразі передають адресатам

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проводить роботу з організації листування українських військовополонених з рідними. Про це віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Телеграмі.

«За Женевськими конвенціями, наші військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними», – йдеться у повідомленні.

За її словами, днями в Україну прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених.

«Дякуємо Міжнародному комітету Червоного Хреста за посередництво та професійну роботу!», – зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, в Україні створили спеціальний чат-бот у Telegram для пошуку даних про військовополонених та зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ.

До слова, якщо ситуація на фронті погіршиться, готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.