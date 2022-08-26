У трьох областях може пройти обов'язкова евакуація – Верещук

Наразі обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області

Якщо ситуація на фронті погіршиться, готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької. Про це заявила віце-прем'єркаа з питань реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях. «Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося», – зазначила вона.

Нагадаємо, мер тимчасово зайнятого російськими окупантами Мелітополя (Запорізька обл.) Іван Федоров закликає жителів міста евакуюватися через загрозу зриву опалювального сезону.

Як повідомлялося, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.