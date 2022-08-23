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Встромляли голки у рани: захисники «Азовсталі» розповіли про тортури в полоні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Встромляли голки у рани: захисники «Азовсталі» розповіли про тортури в полоні
Колишні військовополонені дали пресконференцію
фото: скріншот із відео

Російські окупанти погрожували полоненим розстрілом, вимагаючи зізнатися у начебто вбивстві маріупольців

Захисники «Азовсталі», які повернулися в Україну внаслідок обміну військовополоненими, розповіли на пресконференції про своє перебування в російському полоні, тортури та знущання там. Про це пише Zn.ua.

Після виходу військових зі зруйнованого заводу, деяких важкопоранених бійців відправили не до лікарні, а в Оленівську колонію, розповів боєць полку «Азов» Владислав Жайворонок (позивний «Вікіпедія»).

«І через це ми можемо тільки здогадуватися, які там тортури були для тих, кого вони вважали достатньо здоровими для цього», – пояснює захисник.

Сам він потрапив до лікарні в окупованому Донецьку. Там на поранених чинився постійний психологічний тиск, а «лікуванння» поєднувалося» із тортурами та допитами. «Уявіть, що поранений знаходиться в лікарні, але з перших днів починається тиск, починаються допити. Хлопці, які там знаходилися, отримували значні тортури. Комусь встромляли голки у рани, когось катували водою, хлопці не отримували лікування», – розповів Жайворонюк.

У лікарні не завжди вистачало необхідних медикаментів і компетентних лікарів, однак Росія ігнорувала ці факти і не зверталася по допомогу, оскільки створювала для світової спільноти видимість дотримання Женевських конвенції.

Там досі залишаються військові, яких донецькі хірурги вилікувати не можуть, і все «лікування» зводиться до підтримки життя. Зараз із ними немає зв’язку.

«Азовець» Денис Чепурко (позивний «Манго») був свідком знущань над захисниками України. «Я був свідком, коли били хлопців. Нас виганяли на так званий обшук і роздягали догола, на спеці. Присідати змушували. Хто підіймав голову з хлопців, то їх починали відразу бити. Під час допитів били палицями, примушуючи дати свідчення проти власного командування та взяти на себе провину у бомбардуваннях Маріуполя», – розповів він.

Військовослужбовець Головного управління розвідки МОУ Дмитро Усаченко (позивний «Вишня») розповів, що полоненим погрожували розстрілом, вимагаючи зізнатися у начебто вбивстві маріупольців.

Полонених змушували спати на підлозі, обмежували у воді та їжі. Чепурко бачив, як людей з бараку забирали на два-трі дні і повертали назад сильно побитими, з поламаними ребрами. Полонених заносили назад, іти самостійної вони не могли.

Гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію не пускали.

Нагадаємо, у День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».

Читайте також: Сестра «азовця» Тавра: Навіщо нам депутати, яким плювати на українських полонених?
Теги: полон Азовсталь росія Україна війна кримінал червоний хрест

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