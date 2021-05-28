Посол Ізраїлю в Україні розповів, як його рідні постраждали від атак «Хамасу»

Джоель Ліон відверто розповів, що вся його родина важко пережила жорстоке протистояння між Ізраїлем та палестинцями

Дипломат стурбований через те, що від конфлікту між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» страждає абсолютно все населення

Напружена ситуація в Ізраїлі позначилася на близьких та знайомих ізраїльського дипломата Джоеля Ліона. Посол Ізраїлю в Україні в інтерв’ю «Главкому» розповів, як пережила страшний конфлікт його родина.

«Від моєї матері, якій 80 років, до моєї онуки, якій один рік, усі мусили ховатися в укриття, оскільки «Хамас» запускав ракети по всій території країни. І для того, щоби сховатися, у людей зазвичай є від 15 до 90 секунд від моменту сигналу тривоги», – уточнив Джоель Ліон.

Дипломат наголосив на тому, що конфлікт не з палестинцями, а з угрупованням «Хамас». «Це велика різниця. Складність полягає у тому, щоби знайти рішення, яке би ніколи знову не дозволило «Хамас» атакувати ракетами Ізраїль. Ніхто не знає на 100% як це припинити, але ми прагнемо уникнути обстрілів, щоби наші люди від цього не страждали», – підкреслив Джоель Ліон.

Посол сподівається, що після цього конфлікту в Палестині буде сформовано уряд, відмінний від «Хамас». «Нам потрібно виробити механізм, можливо Європейського союзу чи ООН, щоби ми були певні, що ті гроші, які йдуть до Палестини, йшли не на терор, а на благо цивільного населення, на відбудову Гази. Сім років тому ми це почали, але «Хамас» звів нанівець наші зусилля», – резюмував Джоель Ліон.

Додамо, що завершилася евакуація на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені. До слова, Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

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