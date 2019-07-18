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    В Україну йде суттєве підвищення температури

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    В Україну йде суттєве підвищення температури

    За даними синоптика, 21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів

    З південних широт в Україну йде суттєве підвищення температури повітря. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Практично всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів. Лише північні узбережжя зможуть відмахуватися від немилосердних градусів морською свіжістю», - зазначила Діденко.

    За даними синоптика, 21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Завтра, 19 липня, ця температурна зміна ще розкручуватиметься.

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    У більшості областей України передбачається +24+28 градусів, на Півдні +26+30 градусів, у західній частині подекуди +23+25 градусів.

    Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях.

    Південь, Схід, Центр побудуть у сухій сонячній погоді.

    У Києві завтра, 19 липня, є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Потепліє вдень до +24+26 градусів.

    Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підстрибнуть, у столиці повітря прогріється до +26+29 градусів.

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