В Україну йде суттєве підвищення температури
За даними синоптика, 21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів
З південних широт в Україну йде суттєве підвищення температури повітря. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«Практично всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів. Лише північні узбережжя зможуть відмахуватися від немилосердних градусів морською свіжістю», - зазначила Діденко.
За даними синоптика, 21 липня у південній частині України, на Сході та подекуди в Центрі також буде спекотно, +28+33 градуси, а на решті території +25+30 градусів.
Завтра, 19 липня, ця температурна зміна ще розкручуватиметься.
У більшості областей України передбачається +24+28 градусів, на Півдні +26+30 градусів, у західній частині подекуди +23+25 градусів.
Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях.
Південь, Схід, Центр побудуть у сухій сонячній погоді.
У Києві завтра, 19 липня, є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Потепліє вдень до +24+26 градусів.
Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підстрибнуть, у столиці повітря прогріється до +26+29 градусів.