Синоптики повідомили, коли у Київ повернеться тепло



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У столиці незабаром потеплішає

У Києві середина літа відзначається періодичними дощами. У вівторок, 16 липня, у столиці теж очікуються дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«І завтра, 16 липня, є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте. Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси», - написала вона.

За її прогнозом, у Києві потеплішає у другій половині цього тижня.

«У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на півдні до +30 градусів», - повідомила Діденко.

«До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтесь свіжим повітрям», - сказала вона.

Синоптик зазначила, що зараз Україна - у зоні атмосферних фронтів. Дощовий фронт поступово переміщуватиметься у східному напрямку. Тому завтра дощі найбільш ймовірні у східній частині України.

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, у Києві була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня – 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було у 1962 році.

Як повідомляв «Главком», 14 липня в Києві пройшла сильна злива. Деякі вулиці не впоралися з потоком води і буквально перетворилися на річки.

Так, потоки води затопили магазин АТБ на Шулявці. Затримувався рух тролейбусних маршрутів №42 по вул. Гарматна, 55 з причини скупчення води на проїжджій частині.

Також був підтоплений торгівельний центр «Оушен Плаза» на вулиці Антоновича.

Крім того, затопило район Індустріального моста та район вулиці Кудряшова в Солом'янському районі.