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    В Україну йдуть дощі та поривчастий вітер

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    В Україну йдуть дощі та поривчастий вітер

    Потепліє, орієнтовно, аж з 18 квітня

    В Україні очікується дощова п`ятниця. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Дощі - від невеликих до помірних, вдень у західних областях - припинення опадів. Вітер буде поривчастим», - зазначила Діденко.

    За даними синоптика, температура повітря очікується низькою на заході та півночі, а також на Вінниччині та Черкащині, вдень +8+12 градусів.

    На решті території ще побуде тепло, від +13 до +18, а на Луганщині навіть і до +20 градусів.

    У Києві 12 квітня - часом дощ, вітряно, +8, +9 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Потепліє, за словами Діденко, орієнтовно, аж з 18 квітня.

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