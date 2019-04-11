В Україну йдуть дощі та поривчастий вітер



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Потепліє, орієнтовно, аж з 18 квітня

В Україні очікується дощова п`ятниця. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Дощі - від невеликих до помірних, вдень у західних областях - припинення опадів. Вітер буде поривчастим», - зазначила Діденко.

За даними синоптика, температура повітря очікується низькою на заході та півночі, а також на Вінниччині та Черкащині, вдень +8+12 градусів.

На решті території ще побуде тепло, від +13 до +18, а на Луганщині навіть і до +20 градусів.

У Києві 12 квітня - часом дощ, вітряно, +8, +9 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Потепліє, за словами Діденко, орієнтовно, аж з 18 квітня.