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    У Києві оголошено помаранчевий рівень небезпеки

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    У Києві оголошено помаранчевий рівень небезпеки

    Очікуються пориви вітру 25-30 м/с

    У столиці до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    У Києві четвер обіцяє бути вологим, періодично дощ, періодично прояснення. Температура повітря вночі +6+9 градусів, вдень +12+14 градусів.

    Як повідомлялося, 11 квітня майже по всій Україні прогнозують дощі, найхолодніше буде на заході.

    • На півдні: дощі, уночі +6°С…+8°С, у світлу пору доби +14°С…+19°С;
    • Північ: опади, уночі +6°С…+8°С, удень +11°С…+16°С;
    • Схід: подекуди дощі, уночі +7°С...+10°С, вдень +16°С…+19°С;
    • На заході: дощі, +2°С...+9°С у темну пору доби та +7°С…+14°С вдень;
    • У центральних регіонах опади, подекуди опади, стовпчик термометра покаже +7°С…+10°С вночі, +11°С…+18°С удень.

    Синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки наступного тижня на заході та півночі України.

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