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    В Україні можуть вимкнути Youtube та Facebook. До чого тут РНБО

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    Блокування окремих сторінок у Facebook чи Youtube-каналів є неможливим з технічної точки зору - В Україні можуть вимкнути Youtube та Facebook. До чого тут РНБО
    Блокування окремих сторінок у Facebook чи Youtube-каналів є неможливим з технічної точки зору
    Фото з відкритих джерел

    Провайдери можуть заблокувати доступ популярних соцмережі та відеохостингу через необхідність виконувати рішення Ради нацбезпеки та оборони

    Найближчим часом провайдери телекомунікаційних послуг, що діють на території України, можуть заблокувати доступ користувачів до соціальної мережі Facebook та відеохостингу Youtube. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член правління Інтернет Асоціації України Максим Тульєв.

    Він написав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації почала розсилати операторам та провайдерам вимоги заблокувати у соціальних мережах та на Youtube сторінки, що належать фігурантам санкційного списку РНБО. У дописі наведено повний текст даного розпорядження.

    Зокрема, йдеться про сторінки, канали та ресурси, пов’язані із Анатолієм Шарієм та Ольгою Шарій.

    «Особливо підкреслюється необхідність блокувати сторінки у Facebook. Які блокувати без блокування Facebook цілком неможливо. Ніяк. Взагалі. І по ходу вимога жорстка. І по ходу більшість упоротих операторів її виконає», – вважає Тульєв.

    У коментарях до посту користувачі почали жваво обговорювати той факт, що блокування окремих сторінок у Facebook чи Youtube-каналів є неможливим з технічної точки зору, тому єдине, що залишається провайдерам для виконання вимог НКРЗІ – повністю перекрити користувачам доступ до вищезгаданих сервісів.

    Нагадаємо, як повідомлялося раніше, рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви набули чинності.

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    Теги: РНБО санкції інтернет Facebook Анатолій Шарій
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    В Україні можуть вимкнути Youtube та Facebook. До чого тут РНБО