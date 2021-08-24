Данілов прокоментував санкції РНБО проти власника «Страна.ua»

Данілов: «Ми проти «Страна.ua» жодних санкцій не запроваджували. Ми запровадили санкції щодо її власника, пана Гужви»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, що РНБО не запроваджувала жодних санкцій проти видання «Страна». За його словами, санкції запроваджені щодо його власника Ігоря Гужви. Про це повідомляє «Суспільне».

«Ми проти «Страна.ua» жодних санкцій не запроваджували. Ми запровадили санкції щодо її власника, пана Гужви. Який є апологетом Російської Федерації. Який співпрацює з Російською Федерацією. Який звідти отримує допомогу. То що ми маємо робити? Ми взагалі до журналістів не маємо жодного відношення, не розумію, чого ви ображаєтесь», – сказав Данілов.

Секретар РНБО порадив обирати собі роботодавця з українськими позиціями.

«З позиціями патріотичними, а не з позиціями Російської федерації – і все у вас буде добре, ніхто вас чіпати не буде. І все, що стосується російської пропаганди, що є на нашій території, ми з нею маємо боротися. Інакше вони будуть засмічувати мозок нашій молоді», – зазначив Данілов.

Він додав, що нині в апараті РНБО немає невідпрацьованих документів.

До слова, 21 серпня президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання «Страна» Ігоря Гужви.

Нагадаємо, РНБО ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Деркача, засновника видання «Страна» Гужви, проросійського блогера Шарія.

Як раніше повідомлялося, Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні.

Нагадаємо, Росія запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він наголосив, що вважає їх «найвищою відзнакою» своєї роботи.