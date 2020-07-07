«Нацкорпус» подав до суду проти блогера Шарія



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Націоналісти вимагають публічних вибачень від Анатолія Шарія

«Національний Корпус» подав до суду позов проти Анатолія Шарія, вимагаючи від відеоблогера спростувати недостовірну інформацію, яку той розповсюджує на своїх ресурсах.

Так, блогер неодноразово називає «Нацкорпус» «загоном найманих вбивць» та «терористичною організацією, яка вбиває людей за їхні погляди». Не надаючи жодних доказів, Шарій фактично звинувачує наших представників у вчиненні вбивств та терористичній діяльності, тобто у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Статтею 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Проте, відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Націоналісти вимагають справедливого рішення суду, а також публічних вибачень від Анатолія Шарія.

«Толік, зустрінемось в суді. Бажано, щоб ти з’явився особисто – все одно ховатись за кордоном все життя в тебе не вийде», – зазначив у відеозверненні заступник голови Нацкорпусу Микола Кравченко.