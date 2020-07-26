Заборона партії Шарія. Хто і чому пішов до суду



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Окружний адміністративний суд Києва взявся за розгляд справи щодо заборони діяльності «Партія Шарія».

На проросійського блогера, який має свою власну партію, подав позов вінницький активіст Юрій Павленко

Окружний адміністративний суд Києва взяв до розгляду позов Юрія Павленка. Активіст просить зобов’язати Мін’юст звернутись до суду щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держпортал «Судова влада України».

23 липня відбувся авторозподіл і ця справа дісталася судді Нані Вєкуа.

Позивачем у справі виступив вінницький активіст Юрій Павленко на прізвисько «Хорт». Останній відомий тим, що у грудні 2014 року він розірвав портрет президента Петра Порошенка і потоптався на ньому. Згодом його затримали і заарештували. Йому інкримінували ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) і ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою).

Вінницький активіст вперше став відомим на всю країну, коли пошкодив портрет президента

У квітні 2016 році вінницький суд засудили Павленка до 4,5 років позбавлення волі, але в грудні вирок було скасовано в апеляції, а справу відправлено на повторний розгляд.

26 липня 2020 року Юрій Павленко розмістив допис у Facebook, в якому зазначив, що йому у справі проти партії Шарія потрібно у п'ятиденний термін внести судовий збір на суму 2522 грн. Також активіст закликав користувачів соцмереж долучатися до надання доказів і фактів у вказаній справі.

Вінницький активіст закликав користувачів соцмереж долучатися до надання доказів і фактів у резонансній справі. Скріншот з Facebook

«Щодо обставин справ. Мною було виявлено численні порушення партією Шарія вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». На своєму каналі в соціальній мережі YouTube Шарій Анатолій Анатолійович розміщує відеоматеріали з символікою своєї партії, де показує самого себе в образі Й.В. Сталіна… Відеозапис від 06.04.2020 під назвою: «Мы построим много лагерей, но хороших» в заголовку містить колажне зображення Шарія в образі Сталіна. Починаючи з 49:45 Анатолій Шарій зізнаєтся, що він сам особисто зробив малюнок до даного відео. А також заявляє свою підтримку репресивної політики Сталіна», - наголосив Павленко.

Скріншот з відеоролика, розміщеного на YouTube-каналі Анатолія Шарія

Нагадаємо, що журналісти «Слідство.Інфо» нещодавно повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро. За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.