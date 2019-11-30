В уряді пообіцяли наступного року створювати в Україні спортивну інфраструктуру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський

За словами профільного міністра, основні результати у спортивній сфері будуть наочно відчуватися громадянами через два – три роки

Наступного року в Україні візьмуться за спортивну інфраструктуру. Про це в інтерв’ю Zn.ua заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

«У питаннях спорту... присутня інерція. Адже неможливо запустити Олімпіаду за рік. Усе вже запущено. Тобто можна орієнтуватися на швидкий результат, але цей результат не буде значущим. Великі результати отримуємо, лише перебудувавши систему. Ось зараз ми її перебудовуємо. І в наступний рік, так би мовити, створюватимемо спортивну інфраструктуру», – сказав він.

За словами міністра, «основні результати у спортивній сфері будуть наочно відчуватися громадянами через два – три роки».

«Основне завдання – це збільшити кількість людей, які займаються спортом. У нас держава в першу чергу опікувалася спортом високих досягнень, тобто професійним спортом. Але держава повинна насамперед опікуватися здоров'ям нації», – зазначив Бородянський.

Він вважає, що спортивні федерації мають стати «більш відповідальними, більш самостійними».

«Адже багато роботи за окремі федерації виконувало Міністерство спорту. А воно не зобов'язане це робити. Ми хочемо, щоб спорт почав розвиватися знизу, із клубної системи, тобто клуби, федерації і підтримка держави була б одним із джерел фінансування федерацій. Треба провести реформу в дитячих, юнацьких школах, перестати фінансувати заклади, а перейти до фінансування дітей. Тобто гроші мають ходити за дітьми, ця історія для спорту теж актуальна», – заявив міністр.

Нагадаємо, уряд створив інтерактивну мапу, на яку наніс понад 100 тисяч різних об'єктів у всіх населених пунктах – дитсадки, школи, культурні та медичні заклади тощо. Завдяки цій мапі розбудовуватимуть інфраструктуру України.