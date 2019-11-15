Київ планує за п’ять років вкласти у розвиток транспортної інфраструктури понад 83 млрд грн



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Більшу частину програми фінансуватиме місто

14 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста на 2019-2023 роки.

Програма спрямована на розвиток сталої міської мобільності, зокрема, на пріоритет для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту під час планування та будівництва транспортної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів і кредиторів. Значну увагу традиційно буде приділено капітальному ремонту столичних автошляхів. Також будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та підвищуватимемо комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян відмовлятися від власних автівок», – зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий.

Окрім зазначеного, програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що новий Генеральний план столиці буде представлений у середині грудня цього року. Він зазначив, що велику частину презентації присвятять втіленню інфраструктурних рішень. Перш за все - розвитку громадського транспорту та планам будівництва доріг.