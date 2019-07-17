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    В Зеленського увірвався терпець під час розмови із директором аеропорту в Миколаєві (відео)

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    <p>&laquo;Ви приїхали нам допомогти, чи нас посварити тут всіх?&raquo; - різко запитав Барна у Зеленського</p> - В Зеленського увірвався терпець під час розмови із директором аеропорту в Миколаєві (відео)

    «Ви приїхали нам допомогти, чи нас посварити тут всіх?» - різко запитав Барна у Зеленського

    Зеленський розмовляв з директором аеропорту на підвищених тонах

    Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва у середу, 17 липня, поспілкувався на підвищених тонах з директором аеропорту Федором Барною.

    Відеозапис інциденту опублікувало видання НікВесті.

    Розмова йшла про добудову терміналу миколаївського летовища, кількості необхідних на це коштів і часу. Зеленський розмовляв з директором аеропорту на підвищених тонах, і Барна заявив: «Ви приїхали нам допомогти, чи нас посварити усіх?».

    Президент відреагував бажанням піти після цього. «Кого всіх? Все, далі самі розбирайтеся», - сказав Зеленський, збираючись піти із зустрічі.

    Момент перепалки на відео починається на 1:25:30.

    Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

    «Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

    Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

    Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він кардинально змінив свою позицію.

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