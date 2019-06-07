Зеленський подякував депутатам Верховної ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що рішення про розпуск Ради було правильним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про розпуск Верховної ради було правильним. Про це він заявив під час виступу на українських телеканалах.

Зеленський підсумував роботу депутатів Ради за час свого президентства.

«Президент повинен бути об'єктивним. Тому, коли є за що - потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній раді величезне дякую... Що зробили депутати за ці дні: залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів і старих силовиків на посадах. Залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення», - заявив Зеленський.

Президент подякував нардепам, за те, що вони своєю «плідною роботою доводять, що рішення про розпуск Верховної ради було правильним».

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.