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    Суспільство

    Лещенка не взяли у список партії «Слуга народу»

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    Громадська організація &laquo;Національний інтерес України&raquo; пояснила свою ініціативу тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження і мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству - Лещенка не взяли у список партії «Слуга народу»
    Громадська організація «Національний інтерес України» пояснила свою ініціативу тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження і мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству

    Голову партії Дмитра Разумкова попросила громадська організація не брати Лещенка до свого партійного списку

    Народного депутата Сергія Лещенка не взяли в список партії «Слуга народу". Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков у відповідь на відкритий лист громадської організації «Національний інтерес України».

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    «Ми залучаємо до діяльності в нашій партії нових амбітних політиків, які не пов'язані зі старою системою. Будьте впевнені, що ви не побачите жодного діючого народного депутата в партійному списку «Слуги народу». Нагадую, що прізвища кандидатів, які балотуватимуться в депутати від нашої партії, ми представимо під час партійного з'їзду, який відбудеться 9 червня», - вказав Разумков.

    Громадські працівники в свою чергу подякували голові партії «Слуга народу» за оперативне реагування.

    Нагадаємо, громадська організація «Національний інтерес України» звернулася до Разумкова з проханням не брати Лещенка в список партії. Свою ініціативу вони пояснили тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири в центрі столиці, а також підозри у втручанні в минулі вибори президента США. На їхню думку, мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка.

    Як повідомлялося, 29 травня Лещенко заявив, що хоче йти на парламентські вибори від «Слуги народу».

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