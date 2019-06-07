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    У світі

    Мей повідомила членів Консервативної партії, що йде у відставку

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    Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень - Мей повідомила членів Консервативної партії, що йде у відставку
    Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень

    Мей зазначила, що залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 7 червня повідомила членів Консервативної партії, що вона іде у відставку.

    Мей зазначила, що залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

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    Претенденти на посаду лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня.

    Голосування серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

    Раніше Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Вона перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді щодо виходу Британії з Європейського союзу.

    Додамо, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.

    Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що 7 червня піде у відставку з посади лідера партії, але продовжить роботу в якості прем'єра, поки не відбудеться конкурс на посаду лідера партії.

    Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень після того, як Тереза Мей піде у відставку.

    На посаду прем'єр-міністра Великої Британії претендують уже 10 кандидатів.

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