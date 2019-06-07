Мей повідомила членів Консервативної партії, що йде у відставку



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Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень

Мей зазначила, що залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 7 червня повідомила членів Консервативної партії, що вона іде у відставку.

Мей зазначила, що залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

Претенденти на посаду лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня.

Голосування серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

Раніше Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Вона перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді щодо виходу Британії з Європейського союзу.

Додамо, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.

Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що 7 червня піде у відставку з посади лідера партії, але продовжить роботу в якості прем'єра, поки не відбудеться конкурс на посаду лідера партії.

Процес вибору нового лідера повинен початися через тиждень після того, як Тереза Мей піде у відставку.

На посаду прем'єр-міністра Великої Британії претендують уже 10 кандидатів.