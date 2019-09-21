Вакарчук про концерт у Мінську: Бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук наголосив, що цей його виступ не оплачуваний, а концерт погодили ще до того, як лідер ОЕ пішов у політику

Гурт «Океан Ельзи» та його лідер, нині народний депутат Святослав Вакарчук, виступили з концертом у столиці Білорусі. Шоу пройшло на спортивній арені Мінськ Арена.

«Після дворічної перерви група Океан Ельзи повертається в Білорусь з єдиним виступом - спеціально для білоруських шанувальників ОЕ адаптували шоу, яке фанати побачили в серпні 2018 на київському стадіоні «Олімпійський». Нестандартна сцена і відеоінсталяції, багато звуку і світла, а також улюблені пісні й неймовірна харизма Святослава Вакарчука - все це чекає шанувальників Океану Ельзи 20 вересня на Мінськ-Арені. Квитки вже у продажу», - йдеться на сайті продажу квитків на концерт.

Порушенням свій виступ Вакарчук не вважає.

Концерт у Мінську відбувся увечері 20 вересня. У коментарі «Радіо Свобода» лідер партії «Голос» сказав, що може займатися творчістю і з депутатським мандатом.

«Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю», - заявив Вакарчук.

Він додав, що цей його виступ не оплачуваний, а концерт погодили ще до того, як лідер ОЕ пішов у політику. «Я не отримую гонорарів, і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат», - сказав Вакарчук.

Також він пообіцяв мінімально відволікатися на концертну діяльність.

«Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи і ви побачите це», — резюмував лідер «Голосу».