Вакарчук поскаржився на СМС із дискредитацією його партії
«Голос» вже подав відповідні заяви до правоохоронних органів
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що на Західній Україні люди отримують СМС-повідомлення із закликом не голосувати за його політсилу на дострокових виборах до Верховної Ради. З цього ж номера людей кликали на зустріч із Петром Порошенком.
Про це Вакарчук заявив в інтерв’ю Громадському.
«Буквально вчора (14 липня — ред.) почали приходити СМС людям на Західній Україні з тим, що, мовляв, партія «Голос» все одно не долає прохідний бар’єр, то нема чого розпиляти голоси, тому голосуйте за справжні проєвропейські сили. Це насправді кримінальна історія», — розповів він.
За словами Вакарчука, «Голос» вже подав відповідні заяви до правоохоронних органів.
«Потім є цілі плакати або газети з неправдивими цитатами — навіть не з вирваними з контексту — це ще можна зрозуміти, хоча це теж не по-європейські — але цитати, які є неправдою, це вже дно», — сказав музикант.
В ефірі каналу ICTV Вакарчук розповів, що такі СМС приходять з одного анонімного номера багатьом його знайомим.
«Але от біда, з того самого номера прийшло запрошення на зустріч із Петром Порошенком у Львівській області та на концерт, організований партією Петра Порошенка», — наголосив він.
Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).
До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.
Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.
Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».