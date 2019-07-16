Вакарчук поскаржився на СМС із дискредитацією його партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Голос» вже подав відповідні заяви до правоохоронних органів

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що на Західній Україні люди отримують СМС-повідомлення із закликом не голосувати за його політсилу на дострокових виборах до Верховної Ради. З цього ж номера людей кликали на зустріч із Петром Порошенком.

Про це Вакарчук заявив в інтерв’ю Громадському.

«Буквально вчора (14 липня — ред.) почали приходити СМС людям на Західній Україні з тим, що, мовляв, партія «Голос» все одно не долає прохідний бар’єр, то нема чого розпиляти голоси, тому голосуйте за справжні проєвропейські сили. Це насправді кримінальна історія», — розповів він.

За словами Вакарчука, «Голос» вже подав відповідні заяви до правоохоронних органів.

«Потім є цілі плакати або газети з неправдивими цитатами — навіть не з вирваними з контексту — це ще можна зрозуміти, хоча це теж не по-європейські — але цитати, які є неправдою, це вже дно», — сказав музикант.

В ефірі каналу ICTV Вакарчук розповів, що такі СМС приходять з одного анонімного номера багатьом його знайомим.

«Але от біда, з того самого номера прийшло запрошення на зустріч із Петром Порошенком у Львівській області та на концерт, організований партією Петра Порошенка», — наголосив він.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».