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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)

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    Пожежу в ресторані &laquo;Коловорот&raquo; та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м2 - Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)
    Пожежу в ресторані «Коловорот» та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м2
    Фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

    Тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що 24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у місті Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану «Коловорот» з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі.

    До гасіння пожежі було залучено 36 осіб та вісім одиниць техніки ДСНС.

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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)
    Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)
    Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)
    Фото: ДСНС

    Об 11:26 пожежу в ресторані «Коловорот» та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає, запевнили у ДСНС.

    До слова, пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу.

    Теги: пожежа ДСНС ресторан рятувальники Тернопіль
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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)