Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає
Тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що 24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у місті Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану «Коловорот» з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі.
До гасіння пожежі було залучено 36 осіб та вісім одиниць техніки ДСНС.
Об 11:26 пожежу в ресторані «Коловорот» та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає, запевнили у ДСНС.
До слова, пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу.