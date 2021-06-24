Рятувальники приборкали масштабну пожежу в Тернополі (фото)

Пожежу в ресторані «Коловорот» та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м 2

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає

Тернопільські рятувальники ліквідували пожежу у ресторані «Коловорот». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у місті Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану «Коловорот» з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі.

До гасіння пожежі було залучено 36 осіб та вісім одиниць техніки ДСНС.

Об 11:26 пожежу в ресторані «Коловорот» та двоповерховій будівлі ліквідовано на площі 500 м2. Жертв та постраждалих немає, запевнили у ДСНС.

До слова, пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу.