  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі вперше понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу

    • Розсилка
    Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей - У Польщі вперше понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу
    Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей

    По всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях

    У Польщі п’ятий день поспіль фіксують антирекорди зараження коронавірусом.

    Про це повідомляє RMF24.

    Міністерство охорони здоров’я Польщі в суботу повідомило про 5300 нових випадків коронавірусної інфекції.

    Загинули ще 53 людини. Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей.

    З огляду на зростання кількості заражень, починаючи з суботи по всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях. Виключення встановлені тільки для осіб, яким за станом здоров’я не можна носити маски.

    Маски можна не носити під час прогулянок у лісі, зелених зонах, парках, а також під час занять спортом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      256266
    • Хворіють
      138809
    • Одужали
      112570
    • Померли
      4887

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804). 

    Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    Як повідомлялося, у Чехії протягом останньої доби виявили понад 8 тисяч випадків зараження.

    Польща епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies