У Польщі вперше понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу



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Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей

По всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях

У Польщі п’ятий день поспіль фіксують антирекорди зараження коронавірусом.

Про це повідомляє RMF24.

Міністерство охорони здоров’я Польщі в суботу повідомило про 5300 нових випадків коронавірусної інфекції.

Загинули ще 53 людини. Баланс пандемії коронавірусу в Польщі становить 121 638 інфікованих і 2972 смертей.

З огляду на зростання кількості заражень, починаючи з суботи по всій країні вводиться обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях. Виключення встановлені тільки для осіб, яким за станом здоров’я не можна носити маски.

Маски можна не носити під час прогулянок у лісі, зелених зонах, парках, а також під час занять спортом.

Коронавірус в Україні

Всього 256266

Хворіють 138809

Одужали 112570

Померли 4887

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

Як повідомлялося, у Чехії протягом останньої доби виявили понад 8 тисяч випадків зараження.