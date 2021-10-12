Біткоїн оновив історичний максимум за п'ять місяців

Біткоїн виріс у ціні, незважаючи на невтішні події в Китаї

Біткоїн оновив історичний максимум із 10 травня

У понеділок, 11 жовтня, вартість біткоїну досягла рекордної з травня позначки. Криптовалюта коштує 57 тис. дол. Про це повідомляє видання «Forbes».

За даними біржі Coindesk, за добу біткоїн подорожчав на 2,62%, а протягом останніх трьох тижнів взагалі – на 40%.

Згідно з даними Coindesk, це найбільше значення з 10 травня 2021 року.

Експерти зазначають, що такий стрибок вартості біткоїна суперечить прогнозам, які були орієнтовані на невтішну ситуацію в Китаї.

«Всього пару тижнів тому ми отримали новини з Китаю, які виглядали дійсно поганими і могли все перевернути. І протягом кількох днів все так і було. Але він швидко відновився і продовжив неймовірне ралі», – сказав головний стратег по ринку TD Ameritrade Джей Джей Кінахан.

Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.

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