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    Біткоїн оновив історичний максимум за п'ять місяців

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    Біткоїн виріс у ціні, незважаючи на невтішні події в Китаї - Біткоїн оновив історичний максимум за п'ять місяців
    Біткоїн виріс у ціні, незважаючи на невтішні події в Китаї
    Фото з відкритих джерел

    Біткоїн оновив історичний максимум із 10 травня

    У понеділок, 11 жовтня, вартість біткоїну досягла рекордної з травня позначки. Криптовалюта коштує 57 тис. дол. Про це повідомляє видання «Forbes».

    За даними біржі Coindesk, за добу біткоїн подорожчав на 2,62%, а протягом останніх трьох тижнів взагалі – на 40%.

    Згідно з даними Coindesk, це найбільше значення з 10 травня 2021 року.

    Експерти зазначають, що такий стрибок вартості біткоїна суперечить прогнозам, які були орієнтовані на невтішну ситуацію в Китаї.

    «Всього пару тижнів тому ми отримали новини з Китаю, які виглядали дійсно поганими і могли все перевернути. І протягом кількох днів все так і було. Але він швидко відновився і продовжив неймовірне ралі», – сказав головний стратег по ринку TD Ameritrade Джей Джей Кінахан.

    Нагадаємо, Україна посіла перше місце в рейтингу країн, з найбільшою кількістю власників криптовалюти.

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    Теги: Біткоїн криптовалюта Forbes
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    Біткоїн оновив історичний максимум за п'ять місяців