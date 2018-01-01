Вашингтон оприлюднить «кремлівську доповідь» у найближчі години

Разом зі списком буде опублікована доповідь з аналізом наслідків потенційних обмежень розміщення суверенного російського боргу Росії за кордоном

Міністерство фінансів США планує оприлюднити «кремлівську доповідь» у найближчі години. Про це повідомив перший заступник прес-секретаря президента США Радж Шах, передає CNN. «Мінфін дійсно планує випустити сьогодні, щоб зробити наступний крок у цій справі», —сказал він. Раніше повідомлялося, що російські



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Разом зі списком буде опублікована доповідь з аналізом наслідків потенційних обмежень розміщення суверенного російського боргу Росії за кордоном

Міністерство фінансів США планує оприлюднити «кремлівську доповідь» у найближчі години. Про це повідомив перший заступник прес-секретаря президента США Радж Шах, передає CNN.

«Мінфін дійсно планує випустити сьогодні, щоб зробити наступний крок у цій справі», —сказал він.

Раніше повідомлялося, що російські олігархи найняли американських лобістів, щоб не потрапити до «Кремлівського досьє».

Bloomberg повідомляв, що деякі росіяни, які вважають себе кандидатами на включення в «Кремлівське досьє», вже провели «стрес-тести», вивчаючи можливі наслідки. Інші позбавляються від активів в юрисдикції США.

Нагадаємо, експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.

Так звана «кремлівська доповідь» - це список посадових осіб, політиків і великих підприємців з аналізом їх зв'язків з російською владою. Ці матеріали, імовірно, ляжуть в основу прийняття рішень Вашингтоном про нові санкції як проти фізичних осіб, так і компаній енергетичного, оборонного та фінансового секторів, а також спецслужб Росії.