Гуляння на могилах. У Києві школярки влаштували алковечірку на кладовищі (відео)

Одна з учасниць вечірки похвалилась «подвигами» на своїй сторінці в Instagram

Неповнолітні аморально поводились на могилах

На одному з кладовищ Києва компанія неповнолітніх дівчат розпивала алкогольні напої. Одна з них опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.

Згодом це відео оприлюднила Громадська організація «Автопатруль Майдан» на своїй сторінці у Facebook.

На ньому видно, що на кладовищі за столиком дівчата розивають алкогольні напої, кричать і співають російськомовні пісні.

Користувачі соцмереж у коментарях під дописом висловлюють своє обурення такою поведінкою дітей.

Скріншот коментарів під дописом

Як повідомлялося, нещодавно на одному із кладовищ Києва виявлено оголене тіло вбитого чоловіка. На місці правоохоронці побачили жахливе видовище: тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом знаходився закривавлений дерев’яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому