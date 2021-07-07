Гуляння на могилах. У Києві школярки влаштували алковечірку на кладовищі (відео)
Неповнолітні аморально поводились на могилах
На одному з кладовищ Києва компанія неповнолітніх дівчат розпивала алкогольні напої. Одна з них опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.
Згодом це відео оприлюднила Громадська організація «Автопатруль Майдан» на своїй сторінці у Facebook.
На ньому видно, що на кладовищі за столиком дівчата розивають алкогольні напої, кричать і співають російськомовні пісні.
Користувачі соцмереж у коментарях під дописом висловлюють своє обурення такою поведінкою дітей.
Як повідомлялося, нещодавно на одному із кладовищ Києва виявлено оголене тіло вбитого чоловіка. На місці правоохоронці побачили жахливе видовище: тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом знаходився закривавлений дерев’яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому