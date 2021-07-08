Поліція знайшла школярок, що влаштували тусовку на столичному кладовищі

На кладовищі неповнолітні розпивали алкогольні напої та співали

Ювенальні поліцейські встановили неповнолітніх порушниць, які розпивали алкоголь на одному зі столичних цвинтарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У ході моніторингу інтернет-мережі виявлено відео, на якому неповнолітні дівчата нецензурно виражались та розпивали алкогольні напої на місцевому цвинтарі у Святошинському районі. Поліцейські належним чином зареєстрували подію та відразу розпочали з’ясовувати обставини», - йдеться в повідомленні.

Протягом доби правоохоронці встановили, що до порушення громадського порядку причетні місцеві мешканки, 2006 та 2008 років народження.

«З метою попередження подібних випадків у майбутньому із неповнолітніми ми провели профілактичні бесіди. Відносно їх батьків склали протоколи за частиною першою статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направили до суду для прийняття рішення», – розповіла начальник ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко.

Як повідомлялося, на одному з кладовищ Києва компанія неповнолітніх дівчат розпивала алкогольні напої. Одна з них опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.

Згодом це відео поширилось мережею. На ньому видно, що на кладовищі за столиком дівчата розивають алкогольні напої, кричать і співають російськомовні пісні.