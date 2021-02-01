Важливий напрямок: між Костянтинівкою та Харковом курсуватиме швидкісний потяг

Потяг курсуватиме щоденнок, крім вівторка та середи

Напрямок сполучатиме декілька великих населених пунктів

«Укрзалізниця» запустила швидкісний потяг за маршрутом Костянтинівка-Харків.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В «Укразалізниці» вважають, що цей напрямок особливо важливий для жителів сходу України, бо він сполучає декілька великих населених пунктів. Маршрут потяга пролягає через Ізюм, Лиман, Святогірськ, Дружковку та Краматорськ. За 4,5 години потяг долає відстань близько 250 км.

«У вагонах електропоїзда, що пройшов капітальний ремонт, встановлено сучасну систему відеоспостереження, клімат-контроль, систему протипожежної безпеки, нові зручні сидіння та модернізовано систему освітлення», – повідомили у відомстві.

Потяг № 7087 Харків-Костянтинівка відправлятиметься з Харкова о 15:55, прибуватиме до Костянтинівки о 20:41.

Потяг № 7088 Костянтинівка-Харків відправлятиметься о 05:35, прибуватиме о 10:32.

Він курсуватиме щоденно, крім вівторка та середи.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила, що збільшує кількість місць у поїздах, які прямують з Одещини. Це дасть змогу виїхати з регіону людям, які змушені там залишатися через негоду.

Перевізник надав у продаж усі місця на поїзди з Одеси, які перебували під бронюванням для службових потреб