«За вами спостерігають». «Укрзалізниця» планує у нових вагонах встановити системи відеонагляду

Системи відеоспостереження будуть встановлювати і під час модернізації вагонів

«Укрзалізниця» обладнає нові пасажирські вагони системами відеоспостереження з метою посилення рівня безпеки пасажирів. Про це заявив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», керівник філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, повдіомляє пресслужба підприємства.

За його словами, під час будівництва нових вагонів в обов’язковому порядку буде передбачена наявність відеоспостереження в пасажирських вагонах.

Також такі системи будуть встановлюватися при проведенні модернізації вагонів.

«Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування у разі потреби», ‒ сказав Перцовський.

Він додав, що в компанії постійно проводиться моніторинг, і там, де найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона «Укрзалізниці».

Як повідомлялося у середині січня, камери відеоспостереження встановлять і у приміському транспорті.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував подорожчання залізничних квитків.