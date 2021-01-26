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    «За вами спостерігають». «Укрзалізниця» планує у нових вагонах встановити системи відеонагляду

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    «За вами спостерігають». «Укрзалізниця» планує у нових вагонах встановити системи відеонагляду
    Фото з відкритих джерел

    Системи відеоспостереження будуть встановлювати і під час модернізації вагонів

    «Укрзалізниця» обладнає нові пасажирські вагони системами відеоспостереження з метою посилення рівня безпеки пасажирів. Про це заявив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», керівник філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, повдіомляє пресслужба підприємства.

    За його словами, під час будівництва нових вагонів в обов’язковому порядку буде передбачена наявність відеоспостереження в пасажирських вагонах.

    Також такі системи будуть встановлюватися при проведенні модернізації вагонів.

    «Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування у разі потреби», ‒ сказав Перцовський.

    Він додав, що в компанії постійно проводиться моніторинг, і там, де найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона «Укрзалізниці».

    Як повідомлялося у середині січня, камери відеоспостереження встановлять і у приміському транспорті.

    Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував подорожчання залізничних квитків.

    Теги: Укрзалізниця потяг охорона
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