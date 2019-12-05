Вбивство Гонгадзе: Верховний суд провів підготовче засідання щодо касацій Пукача



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Олексій Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду

Суд оголосив перерву у слуханні до 19 березня 2020 року.

Верховний суд провів перше підготовче засідання щодо розгляду касаційних скарг захисту Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році.

Про це передає hromadske.

У засіданні суд розглянув три процедурні питання:

клопотання захисту Пукача про недопущення до процесу представниць потерпілої Мирослави Гонгадзе;

відвід колегії суддів;

додання до матеріалів справи касаційної скарги третього захисника Пукача, яка була подана у серпні 2019 року (яка була подана з порушенням часу подання).

Суд відмовив у задоволенні усіх трьох пунктів та

Нагадаємо, у вересні колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, подав касацію з вимогою скоротити йому термін ув’язнення з довічного до 15 років.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).