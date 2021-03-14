Завдав 11 ударів ножем: на Буковині за вбивство затримали 19-річного юнака

Під час бійки молодший чоловік схопив ножа й наніс іншому численні поранення

За скоєне правопорушнику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

На Буковині поліцейські затримали 19-річного чоловіка, підозрюваного у причетності до вчинення умисного вбивства, а саме – нанесення 11 ударів ножем знайомому, який після цього помер.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області.

Вночі, 13 березня, до поліції надійшло повідомлення від жителів села Довгопілля про те, що біля місцевого магазину вони виявили чоловіка без ознак життя.

«Правоохоронці одразу встановили особу загиблого. Ним виявився 22-річний місцевий житель», – вказали у поліції.

Поліцейські опитали громадян, які могли володіти інформацією про обставини правопорушення, оглянули місце події та вилучили речові докази.

«При огляді тіла загиблого експерт-криміналіст виявив майже 11 ножових колото-різаних ран. Для встановлення причини смерті поліцейські направили тіло на судово-медичну експертизу», – сказано у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали декілька версій та перевірили коло осіб, які могли бути причетними до скоєння вказаного злочину.

«За результатами проведених першочергових слідчо-розшукових дій співробітники поліції з’ясували, що під час розпивання спиртних напоїв між загиблим та 19-річним жителем села Яблуниця Вижницького району виникла суперечка. Під час бійки молодший чоловік схопив ножа й наніс іншому численні поранення», – розповіли у поліції.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.