Вбивство Шеремета: з’явилась інформація, яка може вивести слідство на виконавців і замовників



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20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет

Йдуть дуже активні слідчі дії, - запевнив Генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у слідства є інформація, яка, можливо, виведе на виконавців та замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Луценко повідомив в інтерв'ю «Українській правді».

«У нас зараз є інформація, яка ймовірно виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але можливо. Підкреслюю це слово», — сказав Луценко.

Він зазначив, що за останній місяць (ймовірно серпень) слідство має «одну ниточку, яка приведе до відповіді».

«За останній місяць ми маємо одну ниточку, яка, можливо, приведе нас до відповіді в цьому питанні. Я тримаю це на своєму контролі. Йдуть дуже активні слідчі дії. Крапка. Більш нічого не скажу», — сказав Луценко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

У ГПУ зазначили, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не встановило в злочині ознак терористичного акту.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило людину, який може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але потрібно ще його ідентифікувати.

У Генпрокуратурі повідомили, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета про підозру поки що нікому не повідомлялося.

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.